Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер недоволен отношением к Граниту Джаки со стороны арбитров.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака получает много желтых карточек. По мнению Венгера, судьи в Англии предвзято относятся к футболисту.

"Я убежден, что сейчас Джака в таком положении, когда ему дают желтую карточку за первый же фол. К примеру в субботу — первый фол и сразу желтая", — констатировал Венгер.

"Поэтому, он в какой-то мере жертва своей репутации. Вы видите игру некоторых игроков, которые играют жестче, но не получают даже желтую карточку там, где Джаке дали бы красную", — негодует тренер Арсенаа.

"Прежде всего он прогрессирует в правильном русле, совершенствует себя. Когда у него получается игра в защите, он очень корректный игрок", — считает Венгер.

"Он идет в подкаты не потому, что желает причинить боль сопернику, а из-за недостатка опыта в некоторых компонентах оборонительной игры".

В нынешнем сезоне Джака сыграл за Арсенал 32 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.