Англия

Полузащитник Челси Неманья Матич заявил, что ему льстят слухи об интересе Барселоны, но сейчас он сосредоточен лишь на своем нынешнем клубе.

Неманья Матич прокомментировал слухи о заинтересованности Барселоны в его услугах.

"Конечно, приятно, когда тебя связывают с таким великолепным клубом, но это все, что я могу сказать. Сейчас я сосредоточен только на Челси. Мы хотим завершить сезон наилучшим образом. А обо всем остальном будем думать уже летом", — сказал Матич.

В текущем сезоне серб провел за Челси 27 матчей в Премьер-лиге и отметился 6 результативными передачами.