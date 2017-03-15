Испания

Полузащитник Челси Неманья Матич может продолжить свою карьеру в Каталонии.

Барселона проявляет интерес к хавбеку Челси Неманья Матичу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, руководство каталонцев хочет найти долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Спортивный директор Барсы Роберт Фернандес очень хорошо осведомлен в сильных сторонах Матича и настаивает на приобретении опорника.

Контракт Неманьи с Челси закончится летом 2019 года.

В этом сезоне сербский опорник сыграл 26 матчей в АПЛ и сделал 7 результативных передач.