Полузащитник Челси Неманья Матич может продолжить свою карьеру в Каталонии.
Неманья Матич, Getty Images
15 марта 2017, 22:59
Барселона проявляет интерес к хавбеку Челси Неманья Матичу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, руководство каталонцев хочет найти долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Спортивный директор Барсы Роберт Фернандес очень хорошо осведомлен в сильных сторонах Матича и настаивает на приобретении опорника.
Контракт Неманьи с Челси закончится летом 2019 года.
В этом сезоне сербский опорник сыграл 26 матчей в АПЛ и сделал 7 результативных передач.