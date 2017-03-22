Не стало знакового футболиста Ливерпуля 50-60 годов Ронни Морана.
Моран умер в 83 года, Getty Images
22 марта 2017, 11:39
Известный игрок Ливерпуля Ронни Моран ушел из жизни в возрасте 83 лет. Семья Морана подтвердила, что он умер после краткосрочной болезни.
"Такие грустные новости. Легенда Ливерпуля Ронни Моран умер в возрасте 83 лет. Выдающийся человек. Покойся с миром", — объявил о смерти Морана журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс.
Стоит отметить, что Моран выступал за Ливерпуль с 1952 по 1968 год. После этого он остался в структуре клуба и работал до 1998 года. Таким образом, Моран отдал 47 лет своей жизни работе в Ливерпуле.
В составе Ливерпуля Моран завоевал два чемпионских титула и Кубок Англии.