Англия

Не стало знакового футболиста Ливерпуля 50-60 годов Ронни Морана.

Известный игрок Ливерпуля Ронни Моран ушел из жизни в возрасте 83 лет. Семья Морана подтвердила, что он умер после краткосрочной болезни.

"Такие грустные новости. Легенда Ливерпуля Ронни Моран умер в возрасте 83 лет. Выдающийся человек. Покойся с миром", — объявил о смерти Морана журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс.

Стоит отметить, что Моран выступал за Ливерпуль с 1952 по 1968 год. После этого он остался в структуре клуба и работал до 1998 года. Таким образом, Моран отдал 47 лет своей жизни работе в Ливерпуле.

В составе Ливерпуля Моран завоевал два чемпионских титула и Кубок Англии.