Англия

Алексис Санчес пожаловался на боль, а через несколько дней уже тренировался в составе сборной Чили.

Чилийский нападающий Арсенала Алексис Санчес возмутил болельщиков своим поведением. Во время матча с ВБА игрок был заменен, а Арсен Венгер заявил, что у футболиста серьезное повреждение лодыжки.

Как выяснилось в последствии, Санчес попросту решил перестраховаться от травм, и уже через несколько дней отправился в расположение сборной Чили, где тренировался без особых проблем. Игрок не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем и готов помочь в отборочном матче с Аргентиной, сообщает 90min.com.

Стоит отметить, что Чили занимает четвертое место в отборочной группе, опережая Аргентину на одно очко.