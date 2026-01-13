Іспанія

Іспанець увійшов в історію Реала з антирекордом без трофеїв.

Колишній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо встановив небажане досягнення в історії клубу. Як повідомляє статистичний портал Squawka, іспанець став першим наставником вершкових з сезону-2009/2010, який провів понад 30 матчів на чолі команди та не здобув жодного трофея.

Востаннє подібна ситуація траплялася за часів Мануеля Пеллегріні, який також залишив Реал без титулів у сезоні-2009/2010. Цікаво, що той сезон став дебютним для Хабі Алонсо вже як футболіста мадридського клубу.

Після відставки Алонсо керівництво Реала оперативно оголосило про нового головного тренера. Команду очолив Альваро Арбелоа, який до цього працював із Реал Мадрид Кастілья — резервним складом столичного гранда.

Нагадаємо, що напередодні змін на тренерському містку, 11 січня, Реал зазнав поразки у фіналі Суперкубка Іспанії, поступившись Барселоні з рахунком 2:3.