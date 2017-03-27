Англия

Легендарный экс-нападающий Арсенала Тьерри Анри, ныне работающий на посту помощника тренера в сборной Бельгии, не уверен, что сможет заменить Арсена Венгера на должности наставника Канониров.

По мнению журналистов, лучший бомбардир в истории Арсенала является одним из главных кандидатов на пост тренера лондонской команды после ухода Венгера. Тем не менее, сам 39-летний Тьерри считает, что ему еще предстоит многому научиться.

"Я слышал, что мое имя называют среди возможных преемников Венгера. Но мне сложно говорить об этом, потому что я очень уважаю Арсена и то, что он сделал для команды".

"Готов ли я? Я не знаю, и никто не знает. Мне предстоит изучить свою работу".

"Я не буду работать помощником всю мою жизнь, но сейчас я не стремлюсь стать тренером. Я не изменил своих целей, я хочу возглавить команду и сделаю все для этого. В данный же момент я нахожусь в процессе обучения", — заключил Анри.

В последнем поединке отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Бельгии, в которой работает Анри, сумела вырвать ничью у Греции благодаря голу Ромелу Лукаку на последних минутах.