Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана получил травму бедра в расположении сборной Англии и проведет вне игры около месяца.

Лаллана получил повреждение в матче против Литвы, в котором он отметился результативной передачей и помог англичанам победить со счетом 2:0.

Восстановление займет около месяца, и Юрген Клопп не сможет рассчитывать на своего основного игрока в ближайших 5-6 матчах, в числе которых и Мерсисайдское дерби.

Лаллана сыграл в 27 из 29 матчей Ливерпуля в Премьер-лиге в этом сезоне, отличившись в них 7 голами и 7 результативными передачами.