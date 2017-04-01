Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата рискует пропустить оставшуюся часть сезона из-за повреждения.
Мата выбыл на долгий срок, Getty Images
01 апреля 2017, 07:20
Манчестер Юнайтед столкнулся с серьезными кадровыми проблемами из-за травмы испанского полузащитника Хуана Маты, который может пропустить остаток сезона.
В четверг, 30 марта, футболист перенес операцию на паху, после чего полузащитнику потребуется много времени для восстановления.
Стоит отметить, что за три сезона в МЮ Мата не пропустил ни одной игры Красных Дьяволов по причине травм.
В преддверии матча с ВБА у Жозе Моуриньо есть ряд кадровых проблем. МЮ не сможет рассчитывать на Андера Эрреру и Златана Ибрагимовча из-за дисквалификации, тогда как у Поля Погба, Фила Джонса и Криса Смоллинга повреждения.