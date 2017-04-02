Англия

Хавбек Манчестер Сити Яя Туре рассказал, что клуб в своем развитии равняется на Барселону и соседей по городу — МЮ.

Яя Туре защищает цвета Манчестер Сити уже 6 сезонов. Ивуариец однажды признался, что когда переходил в стан Горожан, то думал, что меняет Барселону на МЮ. Вместе с Туре Ман Сити стал намного более узнаваемым клубом и пополнил свой музей 5 трофеями – два чемпионата Англии, два Кубка Лиги и Кубок Англии.

Туре уверен, что сейчас команда находится на правильном пути под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Я считаю, что мы движемся вперед, потому что у нас великий тренер", — заявил Яя Times of India.

"Верю, что в будущем мы можем стать командой-совершенством. Нужно шаг за шагом идти к этому. Думаю, сейчас мы становимся ближе к тому, что требует менеджер и должны продолжать. Мое пребывание в Сити было великолепным, я всегда им наслаждался".

"Манчестер Сити желает приглашать великолепных игроков, чтобы команда стала машиной для побед, как Барселона и Манчестер Юнайтед. Поэтому я и пришел сюда".

Сейчас Манчестер Сити сражается за место в зоне Лиги чемпионов. Горожане уступают лидирующему Челси 12 пунктов, но могут сократить отставание до 9 очков, если обыграют Арсенал.

"Главная цель – ударно завершить сезон, сражаться до самого конца. Важно закончить сезон в топ-4 и дать болельщикам Лигу чемпионов в следующем сезоне. Нельзя опускать руки в погоне за Челси".

Матч Арсенал – Манчестер Сити состоится сегодня, 2 апреля. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.