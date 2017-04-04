Англия

Защитник Бернли Мэттью Лоутон поставил свою подпись под новым контрактом.

Лоутон будет и дальше выступать за Бернли, Getty Images

Лоутон будет и дальше выступать за Бернли, Getty Images

Контракт Мэттью Лоутона с Бернли истекал через один год, но стороны приняли решение о продлении соглашения. Новый контракт футболиста рассчитан до 2020 года, сообщает официальный сайт Бернли.

"Я наслаждался каждой минутой своего пребывания в Бернли и хочу в дальнейшем играть роль в удержании клуба в АПЛ", — сказал Лоутон.

"Я ощущаю, что я реально наслаждаюсь своим футболом и показываю лучшую игру в своей карьере. Но каждый в команде работает тяжело и помогает другим, что и есть залогом нашего успеха"

"Сейчас клуб на подъеме и вы можете это видеть как на поле, так и за его пределами. У нас новая тренировочная база", — отметил игрок.

"Я получил хороший опыт в Астон Вилле, но это уровень АПЛ и мы должны смотреть только вперед", — заявил Лоутон.

В нынешнем сезоне Лоутон сыграл 28 матчей в АПЛ и отдал 2 голевые передачи.