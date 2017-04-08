Англия

Менеджер Челси Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в выездном матче Премьер-лиги против Борнмута (3:1).

Маркос Алонсо и Антонио Конте после матча против Борнмута, Getty Images

Маркос Алонсо и Антонио Конте после матча против Борнмута, Getty Images

Ранее Тоттенхэм обыграл Уотфорд (4:0), поэтому перед матчем против Борнмута преимущество Челси на вершине таблицы сократилось до четырех очков.

"Это нормально, что перед матчем мы испытывали давление, ведь Тоттенхэм провел свой матч раньше нас. Но это хорошее давление", — сказал Конте.

"Мы хорошо справились с этой ситуацией, с первых минут действовали очень внимательно. После пропущенного мяча мы немного потеряли уверенность в себе, но во втором тайме вновь вернули игру под свой контроль".

"Маркос Алонсо забил прекрасный гол со штрафного. Он проводит очень хороший сезон, и я рад за него. Но, прежде всего, рад за команду. Сейчас важно отдохнуть и начать подготовку к матчу против Манчестер Юнайтед".

За семь матчей до конца сезона Челси продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.