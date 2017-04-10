Англия

Полузащитник Аристократов Нголо Канте может перебраться в Мадрид по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал впечатлен игрой Канте в нынешнем сезоне и очень заинтересован в приобретении полузащитника. В то же время, ни для кого не секрет, что игра Челси Антонио Конте очень сильно зависит от неутомимого Нголо, с которым определенно не хочет расставаться итальянский наставник Аристократов.

Тем не менее, Челси может принять предложение Реала в размере 60 млн евро для того, чтобы уложиться в нормы финансового фэйр-плей — сообщает Le10 Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ 26-летний француз провел 30 игр за Синих, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

В случае победы Челси в чемпионате Англии, Нголо сможет оформить уникальное достижение – выиграть Премьер-лигу дважды подряд в составе двух разных команд.