Англия

Красные Дьяволы готовы продать своего защитника.

Руководство Манчестер Юнайтед готово вытавить на трансфер защитника Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Telegraph.

Отметим, что соглашение Смоллинга с манкунианцами действует до лета 2019 года, а стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро. В 27-летнем англичанине заинтересованы Вест Хэм, Вест Бромвич и Эвертон.

После того как защитник Бенфики Виктор Линделоф перешел в Манчестер Юнайтед, Смоллинг оказался больше не нужен Моуриньо.

Смоллинг играет в МЮ уже семь лет.

В текущем сезоне Смоллинг сыграл за манкунианцев 35 матчей во всех турнирах и забил два гола.