Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд продолжит карьеру в Ливерпуле.

Вратарь Джордан Пикфорд подписал соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт Ирисок.

Сообщается, что контракт английского футболиста рассчитан на пять лет., а сумма трансфера составила 34 млн евро, что является трансферным рекордом Эвертона.

Отметим, что ранее Джордан Пикфорд на правах аренды играл за Дарлингтон, Бертон Альбион, Престон, Брэдфорд и Карлайл.

В прошлом сезоне он был основным голкипером Сандерленда, сыграв в 32 матчах и по его итогам был признан лучшим игроком Черных Котов в АПЛ 2016/17.