Англия

Экс-полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард поделился мнением о подходе к тренировкам.

В следующем сезоне Джеррард будет тренировать одну из молодежных команд Ливерпуля, однако в перспективе Стивен хочет дорасти и до главного тренера команды.

"В юношеских командах много талантов, очень много талантов, но, чтобы играть за основу Ливерпуля, нужно быть футболистов высокого уровня. Ценности мерсисайдцев никогда не изменятся, поэтому я не собираюсь пытаться что-то изменить", — цитирует Джеррарда официальный сайт Ливерпуля.



"Я попытаюсь донести до футбоилстов, что каждый день они должны быть одержимы игрой, если хотят попасть в основу".