В поединке Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии Бернарду Силва получил травму лодыжки во время своего гола в ворота соперника.

В результате полузащитник был заменен в перерыве, предоставив повод для беспокойства болельщикам Манчестер Сити.

К счастью для фанатов Горожан, сборной Португалии и других поклонников футболиста, повреждение Силвы оказалось несерьезным. Об этом сообщил сам игрок через социальные сети.

"Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. С моей лодыжкой все в порядке", — написал Бернарду на своей странице в Twitter.

Thanks a lot for all your support messages. Everything is fine with my ankle 😃👍