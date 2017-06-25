Повреждение полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы оказалось несерьезным.
Бернарду Силва, Getty Images
25 июня 2017, 18:58
В поединке Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии Бернарду Силва получил травму лодыжки во время своего гола в ворота соперника.
В результате полузащитник был заменен в перерыве, предоставив повод для беспокойства болельщикам Манчестер Сити.
К счастью для фанатов Горожан, сборной Португалии и других поклонников футболиста, повреждение Силвы оказалось несерьезным. Об этом сообщил сам игрок через социальные сети.
"Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. С моей лодыжкой все в порядке", — написал Бернарду на своей странице в Twitter.
Матч против Новой Зеландии завершился победой португальцев со счетом 4:0. Помимо Бернарду Силвы в воротах соперника отличились Криштиану Роналду, Андре Силва и Луиш Нани. Победа в отчетном поединке вывела европейских бразильцев в полуфинал Кубка Конфедераций.