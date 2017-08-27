Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над Арсеналом.
Юрген Клопп, Getty Images
27 августа 2017, 22:09
Подопечные Юргена Клоппа легко разобрались с лондонским клубом, отгрузив в его ворота четыре безответных мяча (4:0).
"После игр в середине недели всегда есть чувство, будто поднимаешься в гору. Мы играли интенсивно и хотели показать отличную физическую готовность. У команды все получилось. Арсеналу нельзя дарить пространство. Мы не дали сделать команде Венгера то, что она хотела", — заявил Клопп в комментарии BBC Sport.
Смотрите видеообзор поединка Ливерпуль — Арсенал: