Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино остался недоволен ничьей своей команды в поединке с Бернли.

В матче 3-го тура АПЛ "шпоры" на Уэмбли упустили победу над Бернли, пропустив ответный гол на 90 минуте (1:1).

По словам главного тренера Тоттенхэма, его подопечным необходимо поработать над собой, чтобы больше не допускать подобных ошибок.

"Если мы хотим побороться за титул, то больше не можем себе позволить так ошибаться", — сказал Почеттино.

"Нам необходимо работать еще усерднее, чтобы стать сильнее, так как это психологическая проблема, которую нужно исправить".

"У нас было достаточно возможностей, чтобы выиграть матч. Тем не менее, если игра еще не сделана, нельзя терять концентрацию в конце", — поведал наставник "шпор".

В следующем туре чемпионата Англии Тоттенхэм сыграет на выезде против Эвертона.