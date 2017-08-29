Англия

"Красные" согласовали сделку по переходу полузащитника Лейпцига Наби Кейта.

Следующий сезон 22-летний гвинейский полузащитник проведет на Энфилде.

Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, клуб согласовал сделку по трансферу Наби Кейта, который присоединиться к команде летом 2018-го года.

Трансфер Наби обойдется Ливерпулю в более чем 30 млн фунтов.

"Я очень счастлив, что соглашение было достигнуто и я смогу выступать за Ливерпуль со следующего лета. Проект у этого клуба просто восхитительный", — передает слова Кейта сайт "красных".

В прошлом сезоне Наби провел 31 матч в Бундеслиге, отличившись 8 голами.