"Красные" согласовали сделку по переходу полузащитника Лейпцига Наби Кейта.
Наби Кейта, Getty Images
29 августа 2017, 10:48
Следующий сезон 22-летний гвинейский полузащитник проведет на Энфилде.
Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, клуб согласовал сделку по трансферу Наби Кейта, который присоединиться к команде летом 2018-го года.
Трансфер Наби обойдется Ливерпулю в более чем 30 млн фунтов.
"Я очень счастлив, что соглашение было достигнуто и я смогу выступать за Ливерпуль со следующего лета. Проект у этого клуба просто восхитительный", — передает слова Кейта сайт "красных".
В прошлом сезоне Наби провел 31 матч в Бундеслиге, отличившись 8 голами.