Англия

Арсенал решил не подписывать Тому Лемара из Монако, поэтому форвард "канониров" Алексис Санчес не перейдет в Манчестер Сити.

Арсенал решил не продавать Алексиса Санчеса в Манчестер Сити, сообщает Guardian.

"Канониры" были готовы санкционировать продажу чилийца сразу после того, как подпишет ему замену. Этим игроком должен был стать Тома Лемар из Монако.

Лондонский клуб выразил готовность заплатить за француза 100 миллионов евро, но при этом в Арсенале считают, что у них просто не хватит времени для завершения сделки.

В связи с этим "канониры" решили не отпускать Санчеса, контракт которого заканчивается следующим летом.