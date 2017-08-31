Англия

"Горожане" и "канониры" достигли устной договоренности по условиям перехода нападающего Алексиса Санчеса в Манчестер Сити.

Накануне клуб из Манчестера сделал Арсеналу предложение по Санчесу в размере 50 млн фунтов, однако лондонцы ответили отказом.

Теперь же, по информации английских СМИ, "канониры" и "горожане" сошлись на сумме в 60 млн фунтов, однако переход чилийца еще нельзя назвать решенным вопросом.

Сообщается, что Арсенал не продаст Санчеса, пока не подыщет ему замену. Среди возможных кандидатов на переход в стан лондонцев называют Юлиана Дракслера и Тома Лемара.

В ходе переговоров с Сити "канониры" попытались договориться о переходе в обратном направлении хавбека Рахима Стерлинга, однако "горожане" полностью исключили подобный вариант.