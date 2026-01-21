Ліга чемпіонів

Диво на Естадіо де Ла Кераміка

Аякс здобув вольову перемогу над Вільярреалом та зберіг математичні шанси на плей-оф (2:1)

У першому таймі була рівна гра як за рахунком, так і за змістом. На початку другої 45-хвилинки підопічні Марселіно відкрили рахунок. Марін через усе поле виконав передачу в бік воріт суперника, Олувасеї виграв боротьбу із захисником та зльоту відправив мʼяч під поперечину.

Аякс відігрався після стандарту. Глух виконав подачу до штрафного майданчика суперника, але мʼяч нікого не зачепив та влетів у сітку воріт. Гості вперше вийшли вперед на останній хвилині основного часу. Едвардсен завершив красиву комбінацію своєї команди.

У підсумку Аякс після жахливого старту з 5 поразок зберігає математичні шанси на потрапляння в топ-24. Наразі підопічні Гріма посідають 31-шу сходинку, маючи у своєму активі 6 очок. Вільярреал же офіційно втратив будь-які шанси на вихід далі: 35-те місце та 1 очко в активі.

Вільярреал — Аякс 1:2

Голи: Олувасеї, 49 - Глух, 61, Едвардсен, 90

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Пепе (Морено, 72), Комесанья, Парті (Парехо, 74), Молейро (Б'юкенен, 46) — Перес (Мікаутадзе, 72), Олувасеї

Аякс: Ярош — Гаї, Баууман, Бас, Вейндал (Фітц-Джим, 84) — Классен, Регер (Ітакура, 54), Мокіо (Буніда, 71) — Глух (Едвардсен, 84), Дольберг (Йоганнес Марія Стер, 71), Годтс

Попередження: Моуріньйо, Парті — Вейндал, Баууман