Альваро Арбелоа вдало дебютував у Лізі чемпіонів УЄФА в якості головного тренера "галактікос".
Реал Мадрид — Монако, Getty Images
21 січня 2026, 00:04
Реал Мадрид — Монако 6:1
Голи: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (авт.), Вінісіус, 63, Беллінгем, 80 — Тезе, 72
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Месо, 83), Асенсіо (Себальйос, 46), Гюйсен, Камавінга (Ф. Гарсія, 76) — Гюлер (Карвахаль, 76), Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно (Г. Гарсія, 71), Мбаппе, Вінісіус.
Монако: Кьон — Вандерсон (Уаттара, 61), Керер, Даєр, Кайо — Закарія (Бамба, 73), Тезе, — Акліуш, Фаті (Кулібалі, 61), головін (Мішаль, 84) — Балогун (Іленіхена, 73).
Попередження: Беллінгем — Закарія