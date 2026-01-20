Ліга чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля розставив крапки над і у ситуації з єгипетським форвардом та відповів на чутки про своє майбутнє перед матчем Ліги чемпіонів проти Марселя.

Мохамед Салах, ймовірно, вперше з листопада вийде у стартовому складі Ліверпуля. Про це на передматчевій пресконференції натякнув наставник червоних Арне Слот.

Повернення єгиптянина, який нещодавно посів четверте місце на Кубку африканських націй, відбувається на тлі чуток про напруженість між гравцем і тренером.

Слот категорично заперечив продовження конфлікту, який загострився після викривального інтерв'ю Салаха про те, що його хтось не хоче бачити в клубі. Тренер наголосив, що всі непорозуміння залишилися в минулому. Вперше він знову може бути в складі, бо тренувався сьогодні і буде в складі на завтра.

"Давайте подивимося склад завтра, якщо ви все ще вважаєте, що є проблема", — заявив Слот. Коментуючи особисті взаємини з форвардом, нідерландець додав: "Це так само нормально, як і завжди було, за одним винятком — і це був матч проти міланського "нтера. Я розмовляв з ним сьогодні, і я радий його поверненню".

Тренер визнал, що команді не вистачало реалізації моментів, і повернення найкращого бомбардира клубу в єврокубках є критично важливим. Слот навіть дозволив собі пожартувати, порівнюючи Салаха з легендою клубу:

"Якщо ви створюєте все більше і більше моментів, тоді справді корисно мати Мохамеда Салаха.Є лише одна жива людина, хто забив більше за цей клуб, але я не думаю, що все ще можу випустити на поле Ієна Раша! Тому його повернення справді корисне", — зазначив Арне.

Пресконференція не обійшлася без курйозів. Журналісти запитали Слота про чутки щодо призначення Хабі Алонсо, який нещодавно залишив Реал. Слот відреагував із сарказмом:

"Так, він мені зателефонував і сказав: "Що ти думаєш про команду, адже я очолю її через шість місяців?"... Ні, це одне з найдивніших питань, які мені коли-небудь ставили. Я працюю тут трохи більше півтора року, і мені дуже подобається моя робота",- наголосив фахівець.

Ліверпуль прибув до Марселя складом із 20 гравців. Гру через сімейні обставини пропустить захисник Ібраїма Конате. Матч проти команди Роберто Де Дзербі є ключовим для надій мерсисайдців фінішувати у топ-8 і уникнути зайвих стикових матчів.