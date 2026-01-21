Ліга чемпіонів

Грецький клуб здобув важливу перемогу та увірвався до зони плей-оф основного раунду.

Олімпіакос зберіг шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, здобувши гучну домашню перемогу над Баєром Леверкузен з рахунком 2:0 у матчі 7-го туру основного раунду турніру. Поєдинок відбувся на стадіоні Георгіос Караїскакіс у Піреї.

Господарі відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі. Після подачі з кутового у виконанні Родінея Коштінья виграв боротьбу в повітрі та головою відправив м’яч у сітку воріт Бласвіха. Для захисника це був перший гол за два роки.

Баєр намагався швидко відігратися та створив кілька небезпечних моментів, однак блискучу гру продемонстрував голкіпер Олімпіакоса Константінос Цолакіс, який неодноразово рятував команду після ударів Баде, Васкеса та Грімальдо.

Ключовий момент стався наприкінці першого тайму: після перехоплення Рецоса Родіней організував контратаку, а Мехді Таремі потужним ударом подвоїв перевагу грецького клубу — 2:0.

У другому таймі Баєр володів м’ячем і намагався повернути інтригу, але оборона Олімпіакоса діяла надійно та самовіддано. Рецос кілька разів зупиняв атаки гостей, а Цолакіс знову виручив команду після виходу Шика віч-на-віч у заключній десятихвилинці.

У підсумку Олімпіакос втримав переможний рахунок і перервав серію Баєра без поразок у матчах проти клубів не з топ-5 європейських ліг. Грецька команда піднялася на 22-ге місце в турнірній таблиці та лише на одне очко відстає від Баєра, зберігаючи реальні шанси на вихід до плей-оф перед заключним туром.

Олімпіакос — Баєр Леверкузен 2:0

Голи: Коштінья, 2, Таремі, 45+1

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола (Б'янкон, 74), Ортега — Музакітіс (Гарсія, 75), Ессе — Родіней, Шикінью (Сципіоні, 82), Мартінш (Оньємаєчі, 79) — Таремі (Ель-Каабі, 75)

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Баде — Васкес (Тілльман, 58), Фернандес, Гарсія, Грімальдо — Маза (Артур, 70), Кофане (Шик, 70), Поку (Калбрет, 81)

Попередження: Рецос, Таремі — Кофане