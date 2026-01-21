Ліга чемпіонів

Леви гарантували собі місце у плей-оф.

Дубль Суареса приніс сенсаційну перемогу Спортінга над ПСЖ (2:1)

Найцікавіше, а саме забиті мʼячі, відбувалося у другому таймі. На 74-й хвилині господарі вийшли вперед. Після серії рикошетів мʼяч потрапив до Суареса. Колумбієць, недовго думаючи, сильним ударом відправив снаряд у сітку. За декілька хвилин Хвіча, який щойно зʼявився на полі, розкішним ударом відновив паритет.

Останнє слово було за підопічними Боржеша. Суарес головою поклав мʼяч у ворота Шевельє. У підсумку Спортінг перемагає чинного чемпіона та піднімається у топ-8, гарантувавши собі плей-оф. ПСЖ, незважаючи на поразку, також гарантував собі прохід. Парижани посідають 5-ту сходинку, маючи у своєму активі 13 очок.

Ілля Забарний зʼявився на полі у другому таймі за рахунку 1:1. Українець отримав оцінку 6.2.

Спортінг Лісабон - ПСЖ 2:1

Голи: Суарес, 74, 90 - Кварацхелія, 79

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Інасіу, Рейс, Мангаш (Ваяннідіс, 63) — Сімойнш (Браганса, 87), Моріта — Катаму, Трінкан (Кочорашвілі, 90), Араухо — Суарес

ПСЖ: Шевальє -, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Маюлю (Кварацхелія, 66), Руїс (Забарний, 80), Феррейра — Дуе, Дембеле, Баркола (Рамуш, 71)

Попередження: Мангаш, Суарес, Сілва — Кварацхелія, Кварацхелія