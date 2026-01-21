Ліга чемпіонів

Команда Томаса Франка завдяки потужному першому тайму наблизилася до виходу в плей-оф Ліги чемпіонів.

Тоттенгем здобув важливу перемогу над Боруссією Дортмунд у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. На Тоттенгем Готспур Стедіум лондонці взяли гору з рахунком 2:0, продемонструвавши яскраву та агресивну гру в першій половині зустрічі.

Господарі відкрили рахунок на 14-й хвилині: Крістіан Ромеро вдало замкнув передачу Вілсона Одобера з правого флангу. Тоттенгем продовжив тиснути на суперника, змушуючи німецький клуб помилятися під високим пресингом. Ситуація для Боруссії ускладнилася після вилучення Даніеля Свенссона, який отримав червону картку після перегляду VAR за небезпечну гру проти Одобера.

Перевагою в чисельності лондонці скористалися ще до перерви. На 37-й хвилині Одобер знову опинився в центрі подій, організувавши атаку через стінку з Педро Порро, після чого прострілив у штрафний майданчик. Домінік Соланке рикошетом від власної п’яти переправив м’яч у ворота Грегора Кобеля, подвоївши перевагу Тоттенгема.

У другому таймі темп гри помітно знизився. Тоттенгем контролював перебіг матчу, хоча мав шанс довести рахунок до розгромного, коли Рандаль Коло Муані не зміг переграти Кобеля віч-на-віч. Наприкінці зустрічі Боруссія створила небезпечний момент, але Вікаріо врятував команду після удару головою Ніко Шлоттербека.

Ця перемога дозволила Тоттенгему піднятися на четверте місце в таблиці та зробити вагомий крок до прямого виходу в плей-оф Ліги чемпіонів. Боруссія Дортмунд, залишившись у меншості ще в першому таймі, не змогла нав’язати супернику повноцінну боротьбу й ускладнила собі завдання перед вирішальним туром.

Тоттенгем — Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Ромеро, 14, Соланке, 37

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Удогі — Грей, Бергвалль (Байфілд, 62) — Одобер, Сімонс, Спенс — Соланке (Коло Муані, 70)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Коуту (Баєр, 76), Беллінгем, Нмеча (Чуквуемека, 64), Свенссон — Адеємі (Сілва, 64), Брандт (Р'єрсон, 46) — Гірассі (Джан, 46)

Попередження: Грей — Р'єрсон

Вилучення: Свенссон, 24