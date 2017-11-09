Англия

Нападающий Челси Альваро Мората доволен своим переходом в лондонский клуб.

В летнее межсезонье испанский форвард перешел из родного Реала в стан "синих", согласившись на весьма рискованный шаг в своей карьере.

В итоге своим решением Мората остался вполне доволен.

"Определяющей причиной, по которой я покинул Реал, была невозможность выходить на поле каждое воскресенье. Вне зависимости от того, насколько хорош или плох я был, я не играл регулярно", — сказал Альваро.

"В последних трех матчах я был не в лучших кондициях, но я выходил на поле – и это то, что мне было нужно".

"Реал есть Реал, каждый игрок хочет выступать за него. Почему я покинул Мадрид? Я хотел играть – ничего больше".

"В Челси я получил то, чего хотел", — подытожил Мората.

В нынешнем сезоне Альваро отличился 7 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах АПЛ.