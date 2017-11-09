Нападающий Челси Альваро Мората доволен своим переходом в лондонский клуб.
Альваро Мората, Getty Images
09 ноября 2017, 07:28
В летнее межсезонье испанский форвард перешел из родного Реала в стан "синих", согласившись на весьма рискованный шаг в своей карьере.
В итоге своим решением Мората остался вполне доволен.
"Определяющей причиной, по которой я покинул Реал, была невозможность выходить на поле каждое воскресенье. Вне зависимости от того, насколько хорош или плох я был, я не играл регулярно", — сказал Альваро.
"В последних трех матчах я был не в лучших кондициях, но я выходил на поле – и это то, что мне было нужно".
"Реал есть Реал, каждый игрок хочет выступать за него. Почему я покинул Мадрид? Я хотел играть – ничего больше".
"В Челси я получил то, чего хотел", — подытожил Мората.
В нынешнем сезоне Альваро отличился 7 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах АПЛ.