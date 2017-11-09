Англия

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в команду Пепа Гвардиолы.

"Горожане" следят за сербским хавбеком в течение длительного периода времени и видят в 22-летнем игроке большой потенциал.

Как сообщает Calciomercato, в данный момент Манчестер Сити готовится к тому, чтобы совершить трансфер Милинковича-Савича в январе.

Помимо "горожан" на футболиста также претендуют Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид, однако в Сити уверены, что смогут опередить конкурентов.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обладает самым дорогим составом в мире.