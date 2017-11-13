Англия

Если Алексис Санчес и Месут Озил покинут Арсенал, то "канониры" постараются приобрести Набиля Фекира у Лиона за 60 миллионов фунтов.

Следующим летом Алексис Санчес и Месут Озиль могут покинуть Арсенал в качестве свободных агентов, и в этом случае Арсену Венгеру надо будет найти им достойную замену.

Одним из вариантов является капитан Лиона Набиль Фекир, которого президент "ткачей" Жан-Мишель Ола называет "мой Месси".

За Фекира, который обычно действует на позиции "десятки", французский клуб хочет получить 60 миллионов фунтов, и если сделка состоится, то Арсенал побьет свой трансферный рекорд, поскольку предыдущей самой дорогой покупкой "канониров" был Александр Ляказетт – 52 миллиона фунтов.

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