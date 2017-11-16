Англия

Главный тренер Саутгемптона Маурисио Пеллегрино прокомментировал настрой защитника Вирджила Ван Дейка в преддверии поединка с Ливерпулем.

Прошлым летом "красные" отчаянно пытались организовать трансфер Ван Дейка, однако руководство Саутгемптона отказалось отпускать голландского защитника в Ливерпуль.

В преддверии очного поединка между командами главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино уверен, что Вирджил выложится по максимуму.

"Я не думаю, что у Ван Дейка возникнут какие-то сложности. Он на 100 процентов сосредоточен на нашей команде", — сказал Маурисио.

"Он хочет улучшить свою игру, ведь он долгое время был травмирован и не выходил на поле".

"В течение каждого трансферного окна другие клубы пытаются приобрести наших игроков, и не секрет, что иногда подобные вещи отвлекают футболистов. Это нормально", — заключил тренер.

В данный момент Ливерпуль занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптон располагается на 13-й строчке.