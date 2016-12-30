Франция

Форвард Османлыспор Чейк Диабате зимой может вернуться во Францию.

L’Equipe сообщает, что Метц сейчас ведет переговоры с турками по Дьябате.

Полгода назад Шеик на правах свободного агента покинул Бордо и отправился в Османлыспор.

Там он основным не стал, лишь трижды выйдя на поле в старте в чемпионате.

Издание пишет, что обе стороны близки к соглашению. Точно неизвестно, выкупит ли Метц игрока или же возьмет того в аренду.

28-летний форвард большую часть карьеры провел за Бордо. Также выступал за Аяччо и Нанси.