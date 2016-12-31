Франция

Полузащитник французского Анже и сборной Камеруна Карл Токо Экамби вскоре может сменить клубную прописку.

Стоит отметить, что 24-летний вингер присоединился к Анже летом, заключив 4-летний контракт.

По информации RMC, в услугах Токо Экамби заинтересован Лилль.

Более того, отмечается, что переговоры по его переходу в стан Догов находятся на продвинутой стадии.

Предполагается, что Лилль хочет арендовать камерунца до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне Токо Экамби отыграл за Анже во всех турнирах 18 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.