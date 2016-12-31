Полузащитник французского Анже и сборной Камеруна Карл Токо Экамби вскоре может сменить клубную прописку.
Карл Токо Экамби, my-angers.info
31 декабря 2016, 11:01
Стоит отметить, что 24-летний вингер присоединился к Анже летом, заключив 4-летний контракт.
По информации RMC, в услугах Токо Экамби заинтересован Лилль.
Более того, отмечается, что переговоры по его переходу в стан Догов находятся на продвинутой стадии.
Предполагается, что Лилль хочет арендовать камерунца до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта игрока.
В текущем сезоне Токо Экамби отыграл за Анже во всех турнирах 18 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.