Франция

Нападающий французского ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит с клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что 29-летний форвард перебрался в стан парижан из итальянского Наполи летом 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

Сообщается, что Кавани почти согласовал с клубом новый контракт, который продлит его пребывание в ПСЖ минимум до июня 2020 года.

Предполагается, что новый трудовой договор, предусматривающий увеличение зарплаты уругвайца, будет официально подписан к середине января.

В текущем сезоне Кавани отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 23 матча, отметившись 24 голами и 1 ассистом.