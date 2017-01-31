Франция

Полузащитник амстердамского Аякса Анвар Эль Гази продолжит карьеру во французской Лиге 1.

Стоит отметить, что 21-летний вингер защищал цвета амстердамцев с лета 2013 года.

Как сообщает официальный сайт Лилля, Эль Гази поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 4,5 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне голландец марокканского происхождения отыграл за Аякс во всех турнирах 24 матча, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Кроме того, на его счет 2 поединка в футболке национальной сборной Нидерландов.