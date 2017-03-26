Франция

Нападающий Монако Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции в 18 лет и 95 дней.

Мбаппе привлек внимания богатейших клубов планеты своими выступлениями за Монако в нынешнем сезоне. 18-летний форвард забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 32 играх. При этом Килиан выходил в основе лишь в 18 случаях.

Это не осталось незамеченным со стороны тренерского штаба сборной Франции. Килиан дебютировал 25 марта в игре против Люксембурга.

На момент дебюта Мбаппе было 18 лет и 95 дней. Таким образом он стал самым молодым игроком сборной Франции с 1955 года. 62 года назад Марьян Виснецки сыграл свой первый матч за Трехцветных в 18 лет и 61 день.

СМИ утверждают, что в приобретении Мбаппе заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед.