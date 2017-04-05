В перенесенном матче 16-го тура французской Лиги 1 Лион на выезде обыграл Метц (3:0).
olweb.fr
05 апреля 2017, 23:29
Голы Ляказетта, Ферри и Толиссо принесли Лиону три очка в выездном матче против Метца.
Метц - Лион 0:3
Голы: Ляказетт, 59, Ферри, 87, Толиссо, 90+1
Метц: Дидильон — Баллиу, Милан, Фалетт, Синьорино — Филиппс (Матис, 73), Манджек — Молле, Коад, Лежон (Эйн, 67) — Нгетте
Лион: Лопеш — Жайе, Маммана, Диахаби, Морель — Гоналон (Ферри, 85), Тузар — Геззал (Корне, 78), Фекир, Вальбуэна — Ляказетт (Толиссо, 85)
Предупреждения: Молле, Филиппс, Манджек — Диахаби