Франция

Экс-полузащитник Реала Анхель Ди Мария признал свою вину в деле о неуплате налогов в период, когда он играл в Мадриде.

Испанская прокуратура обвинила Ди Марию в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,3 млн евро в период с 2012 по 2013 год. Полузащитник использовал для продажи своих имиджевых прав компанию, расположенную в одной из офшорных зон – таким образом, налоги от сделок не шли в испанскую казну.

По информации AS, Ди Мария сознался в правонарушениях и заплатит 2 млн евро в качестве компенсации. Аргентинцу были предъявлены 2 обвинения и по каждому из них Анхель должен был бы отсидеть 8 месяцев в тюрьме. Тем не менее, по испанскому законодательству при первом правонарушении срок до 2 лет можно заменить штрафом.

Также сейчас ведутся расследования в отношении экс-тренера Сливочных Жозе Моуриньо и лидера команды – Криштиану Роналду. Представители Моуриньо заверили, что тренер уже уладил данные нестыковки, а вот Роналду отрицает любые правонарушения.