Франция

Руководство Ренна приняло решение уволить главного тренера.

Главный тренер французского Ренна Кристиан Гуркюфф был уволен с поста наставника. Об этом сообщает официальный твиттер "красно-черных".

Это первое важное решения для нового президента клуба Оливье Летанга. Исполняющими обязаности назначены Мишель Труан и Ландри Шовен, работающие с молодежным составом. Сообщается, что руководство Ренна ведет переговоры с Лораном Бланом и Габриэлем Хайнце.

Отметим, что на прошлой неделе Ренн покинул президент Рене Руелло.

Ренн после 12 туров Лиги 1 занимает 10-е место в турнирной таблице французского чемпионата.