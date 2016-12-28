Германия

37-летний немецкий специалист Мануэль Баум стал главным тренером Аугсбурга.

На протяжение последних двух с половиной лет Баум работал в тренерском штабе Аугсбурга.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, сегодня Баум был назначен на пост главного тренера команды.

Отмечается, что у 37-летнего тренера действует долгосрочный контракт с клубом, а главным тренером он будет как минимум до конца сезона.

Стоит отметить, что Баум готовил Аугсбург к матчам против Боруссии М (1:0) и Боруссии Д (1:1).

На своем посту Баум сменил Дирка Шустера, который был уволен в середине декабря.

После сыгранных 16-ти туров Бундеслиги Аугсбург с 18-ю очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице.