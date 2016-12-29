Полузащитник Боруссии Д Усман Дембеле признан футболистом декабря в Германии.
усман дембеле, twitter
29 декабря 2016, 10:20
19-летний французский вингер Шмелей стал лучшим игроком уходящего месяца в Бундеслиге, информирует Bundesliga Spotlight.
Напомним, Дембеле перебрался в Боруссию Д этим летом за 15 миллионов евро из Ренна.
В декабре в Германии сыграли четыре тура. Полузащитник забил в матче против Боруссии М (4:1), отдал два ассиста в поединке с Хоффенхаймом (2:2), а также забил гол во встрече против Аугсбурга (1:1).
Всего в нынешнем сезоне Дембеле забил четыре голов и отдал семь ассистов в 15-ти играх Бундеслиги.