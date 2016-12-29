Германия

Полузащитник Боруссии Д Усман Дембеле признан футболистом декабря в Германии.

19-летний французский вингер Шмелей стал лучшим игроком уходящего месяца в Бундеслиге, информирует Bundesliga Spotlight.

Напомним, Дембеле перебрался в Боруссию Д этим летом за 15 миллионов евро из Ренна.

В декабре в Германии сыграли четыре тура. Полузащитник забил в матче против Боруссии М (4:1), отдал два ассиста в поединке с Хоффенхаймом (2:2), а также забил гол во встрече против Аугсбурга (1:1).

Всего в нынешнем сезоне Дембеле забил четыре голов и отдал семь ассистов в 15-ти играх Бундеслиги.