Германия

Шальке не испытал никаких проблем с клубом второй Бундеслиги Зандхаузен, обыграв его со счетом 4:1 в 1/8 Кубка Германии.

Первые полчаса встречи игра была, по сути равной. Кобальтовые практически ни в чем не превосходили своего менее именитого соперника. Однако под занавес тайма команда Маркуса Вайнцирля разошлась и выдала ударную 7-минутку. Первый гол гости провели на 38-й минуте – отличился Алессандро Шепф. Еще через пять минут отличился новичок команды Даниэль Калиджури. А, уже в компенсированное арбитром время к первой половине игры свой гол провел Налдо – свои плоды принесло большое количество угловых в исполнении Шальке.

Во втором тайме Зандхаузен сумел отыграть один мяч – на 64-й минуте отличился один из лучших игроков хозяйской команды американский нападающий Эндрю Вутен. Однако, иллюзии о возрождении интриги долго в сердцах футболистов и болельщиков баденцев не прожили. На 71-й минуте Евгений Коноплянка, появившийся незадолго до этого на замену вновь установил перевес рурцев в три мяча.

В итоге, уверенная победа команды Маркуса Вайнцирля. В этой паре обошлось без сюрпризов и Шальке шагает в четвертьфинал Кубка Германии.

Зандхаузен – Шальке 1:4

Голы: Вутен, 64 – Шепф, 38, Калиджури, 43, Налдо, 45+1, Коноплянка, 71

Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо, Настасич — Стамбули — Шепф, Горетцка (Хунтелар, 86), Бенталеб, Колашинац — Калиджури (Коноплянка, 63), Бургшталлер (Майер, 75)

Предупреждения: Холер, Пледль – Стамбули, Коноплянка

Лотте – Мюнхен 1860 2:0

Голы: Линднер, 28, Фрайбергер