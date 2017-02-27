Германия

Экс-полузащитник Арсенала и сборной Швеции Фредди Юнгберг будет помогать Андрису Йонкеру в Вольфсбурге.

Вольфсбург, в прошлом сезоне игравший в четвертьфинале Лиги чемпионов, проваливает нынешнюю кампанию. В результате Волки идут лишь на 14-м месте.

Из-за неудовлетворительных результатов вчера был отправлен в отставку Валерьян Исмаэль. Сегодня новым главным тренером клуб назначил Андриса Йонкера

Официальный сайт Бундеслиги сообщает, что легендарный шведский полузащитник Фредди Юнгберг вошел в тренерский штаб Йонкера.

Волки попытаются исправить турнирное положение в субботу в гостевом поединке против Майнца.