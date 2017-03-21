Германия

Сборная Германии не сможет рассчитывать на полузащитников Месута Озила и Юлиана Дракслера, а также форварда Марио Гомеса в поединке с англичанами.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что трое игроков пропустят игру против Англии.

"Завтра не сыграет Озил, у него небольшие проблемы с мышцами. Такая же травма и у Дракслера – дискомфорт в мышцах бедра. Марио Гомес травмировал приводящую мышцу. Ему может потребоваться несколько дней на восстановление", — отметил тренер Бундестим.

Также точно не поможет немцам травмированный голкипер Баварии Мануэль Нойер. Вместо него в команду вызван вратарь ПСЖ Кевин Трапп.