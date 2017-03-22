Германия

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер прокомментировал свое дальнейшее развитие карьеры.

Форвард Лейпцига Тимо Вернер высказался по поводу своего возможного трансфера в стан команды Юргена Клоппа. Ранее Bild сообщал об интересе к нападающему Лейпцига со стороны Ливерпуля.

"Играть на Энфилде и услышать, как болельщики поют You’ll Never Walk Alone, – это что-то особенное. В Англии другая атмосфера, но я еще молод. Сейчас я чувствую себя в Лейпциге как дома. Команда может продолжать расти, и я буду рад быть ее частью", — цитирует Вернера SportBild.

В текущем сезоне Тимо Вернер забил 14 голов в Бундеслиге и в марте впервые получил вызов в сборную Германии.