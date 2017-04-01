Состоялись пять матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Хет-трик Левандовски помог Баварии в родных стенах разгромить Аугсбург, Гамбург вырвал победу у Кёльна, Федецкий вышел в стартовом составе Дармштадта, который уступил на выезде Лейпцигу, Вердер на выезде перестрелял Фрайбург, а Шальке и Боруссия Д победителя не выявили.
Бавария - Аугсбург 6:0
Голы: Левандовски, 17, 55, 79, Мюллер, 36, 81, Алькантара, 62
Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хуммельс, Бернат — Киммих, Алькантара (Санчес, 66) — Коман (Роббен, 62), Мюллер, Рибери — Левандовски
Аугсбург: Хитц — Дансо, Качар, Янкер — Моравек (Тайгль, 46), Кор — Верхаг (Шмид, 80), Ридер, Макс — Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи
Предупреждения: Кор, Янкер
Гамбург - Кёльн 2:1
Голы: Мюллер, 13, Холтби, 90+2 — Йойич, 25
Гамбург: Адлер — Дикамйер, Пападопулос, Маврай, Дуглас — Уолес (Сакаи, 70), Юнг (Экдаль, 46) — Мюллер (Грегорич, 53), Холтби, Костич — Вуд
Кёльн: Хорн — Ольковски, Суботич, Марох (Хайнц, 46), Эктор — Клеменс (Гирасси, 76), Хогер, Йойич, Рауш — Модест, Цоллер
Предупреждения: Холтби, Уолес — Цоллер, Йойич, Гирасси
РБ Лейпциг - Дармштадт 4:0
Голы: Кейта, 12, 80, Форсберг, 67, Орбан, 79
РБ Лейпциг: Колторти — Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг — Кейта, Ильзанкер, Демме — Берк (Поульсен, 68), Забитцер (Кайзер, 76), Форсберг (Хедира, 81)
Дармштадт: Фернандеш — Федецкий (Камавуака, 22), Банггаард, Сулу, Холланд (Штайнхофер, 76) — Алтынтоп, Вранчич — Сиригу, Сэм, Хеллер (Гувара, 66) — Шипплок
Предупреждения: Берк — Шипплок, Сиригу, Камавуака
Удаление: Сиригу, 72
Фрайбург — Вердер 2:5
Голы: Петерсен, 64, Грифо, 77 — Крузе, 21, Делэйни, 45+2, 47, 86, Бартельс, 71
Фрайбург: Шволов — Игньовски (Кюблер, 46), Гульде, Кемпф, Гюнтер — Филипп, Франтц, Абраши (Шустер, 46), Грифо — Хаберер, Нидерлехнер (Петерсен, 46)
Вердер: Видвальд — Велькович, Кальдирола, Мойсандер — Делэйни — Гебре Селасси, Гриллич (Писарро, 89), Эггештайн, Бауэр (Гарсия, 40) — Бартельс (Кайнц, 76), Крузе
Предупреждения: Кемпф, Шустер — Кальдирола
Шальке — Боруссия Д 1:1
Голы: Керер, 77 — Обамеянг, 53
Шальке: Фарманн — Коке (Шопф, 70), Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули (Майер, 70), Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер (Хунтелар, 85)
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Пасслак (Геррейро, 73), Вайгл, Кастро, Шмельцер (Мор, 79) — Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле
Предупреждения: Бенталеб — Обамеянг, Сократис