Германия

Состоялись пять матчей 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Хет-трик Левандовски помог Баварии в родных стенах разгромить Аугсбург, Гамбург вырвал победу у Кёльна, Федецкий вышел в стартовом составе Дармштадта, который уступил на выезде Лейпцигу, Вердер на выезде перестрелял Фрайбург, а Шальке и Боруссия Д победителя не выявили.

Бавария - Аугсбург 6:0

Голы: Левандовски, 17, 55, 79, Мюллер, 36, 81, Алькантара, 62

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хуммельс, Бернат — Киммих, Алькантара (Санчес, 66) — Коман (Роббен, 62), Мюллер, Рибери — Левандовски

Аугсбург: Хитц — Дансо, Качар, Янкер — Моравек (Тайгль, 46), Кор — Верхаг (Шмид, 80), Ридер, Макс — Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи

Предупреждения: Кор, Янкер



Гамбург - Кёльн 2:1

Голы: Мюллер, 13, Холтби, 90+2 — Йойич, 25

Гамбург: Адлер — Дикамйер, Пападопулос, Маврай, Дуглас — Уолес (Сакаи, 70), Юнг (Экдаль, 46) — Мюллер (Грегорич, 53), Холтби, Костич — Вуд

Кёльн: Хорн — Ольковски, Суботич, Марох (Хайнц, 46), Эктор — Клеменс (Гирасси, 76), Хогер, Йойич, Рауш — Модест, Цоллер

Предупреждения: Холтби, Уолес — Цоллер, Йойич, Гирасси

РБ Лейпциг - Дармштадт 4:0

Голы: Кейта, 12, 80, Форсберг, 67, Орбан, 79

РБ Лейпциг: Колторти — Бернардо, Орбан, Комппер, Хальстенберг — Кейта, Ильзанкер, Демме — Берк (Поульсен, 68), Забитцер (Кайзер, 76), Форсберг (Хедира, 81)

Дармштадт: Фернандеш — Федецкий (Камавуака, 22), Банггаард, Сулу, Холланд (Штайнхофер, 76) — Алтынтоп, Вранчич — Сиригу, Сэм, Хеллер (Гувара, 66) — Шипплок

Предупреждения: Берк — Шипплок, Сиригу, Камавуака

Удаление: Сиригу, 72



Фрайбург — Вердер 2:5

Голы: Петерсен, 64, Грифо, 77 — Крузе, 21, Делэйни, 45+2, 47, 86, Бартельс, 71

Фрайбург: Шволов — Игньовски (Кюблер, 46), Гульде, Кемпф, Гюнтер — Филипп, Франтц, Абраши (Шустер, 46), Грифо — Хаберер, Нидерлехнер (Петерсен, 46)

Вердер: Видвальд — Велькович, Кальдирола, Мойсандер — Делэйни — Гебре Селасси, Гриллич (Писарро, 89), Эггештайн, Бауэр (Гарсия, 40) — Бартельс (Кайнц, 76), Крузе

Предупреждения: Кемпф, Шустер — Кальдирола

Шальке — Боруссия Д 1:1

Голы: Керер, 77 — Обамеянг, 53

Шальке: Фарманн — Коке (Шопф, 70), Хеведес, Настасич, Керер — Стамбули (Майер, 70), Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер (Хунтелар, 85)

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Пасслак (Геррейро, 73), Вайгл, Кастро, Шмельцер (Мор, 79) — Кагава (Пулишич, 87), Обамеянг, Дембеле

Предупреждения: Бенталеб — Обамеянг, Сократис