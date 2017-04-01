Германия

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски в нынешнем сезоне любит трижды огорчать соперника.

В 26-м туре Бундеслиги Бавария разгромила Аугсбург 6:0. Три мяча мюнхенцев записал на свой счет Роберт Левандовски.

Этот хет-трик стал для Роберта уже пятым в нынешнем сезоне. Ранее он сумел огорчить Карл Цейсс в Кубке Германии, Вердер и Гамбург – в Бундеслиге. Еще раз "трюк со шляпой" Роберт проделал в игре за Польшу против Дании.

В нынешней кампании на счету Левандовски 24 гола и 5 результативных передач в 26 поединках чемпионата Германии.