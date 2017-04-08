Германия

Исполнительный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что мюнхенцы не планируют покупать нынешних лидеров Шмелей.

Председатель правления мюнхенцев прокомментировал слухи в немецкой прессе о интересе Баварии к лидерам Дортмунда.

"Мы действительно считаем Вайгля, Обамеянга, Дембеле и Пулишича отличными игроками. Но на сегодняшний день я могу гарантировать, что Бавария не контактировали ни с кем из них, и не собирается этого делать", – цитирует Румменигге Goal.com со ссылкой на WAZ.

После 27-ми туров Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в активе у мюнхенцев 65 очков. У Шмелей 50 очков и четвертая строчка.