Германия

Football.ua представляет превью субботних матчей 11-го тура чемпионата Германии.

Фрайбург — Шальке

16:30, Шварцвальд-Штадион, Фрайбург, судья — Феликс Брих

После неудачного старта Фрайбург будет пытаться оторваться от зоны вылета. Это очередная попытка вернуться в сезон в домашнем поединке с Шальке. Фрайбург пытается вернуть магическую форму своей предыдущей кампании. Они играют с “кобальтовыми” перед международным перерывом и хотят уйти с победой.

Шальке находится в относительно хорошей форме в последнее время, чаще всего они сами виноваты в том, что теряют очки в этом сезоне. “Горняки” могут войти в первую четверку в случае победы, в то время как Фрайбург может обеспечить только вторую победу в чемпионате.

Фрайбург снова будет играть по схеме 5-4-1. Они должны будут это сделать без Чаглар Сеюнджю, после того как он получил красную в матче со Штутгартом. В старте выйдет Кемпф и Нидермайер, которые могут компенсировать отсутствие турецкого центрбека. Кемпф недавно был в лазарете после травмы, но он, скорее всего, начнет матч в старте.

Подопечные Тедеско не сумели удержать три очка дома с Вольфсбургом. Горецки не поможет своей команде — он продолжает востанавливаться после повреждения. Также не стоит ждать появления в старте Евгения Коноплянки, при схеме с двумя нападающими украинец плотно присел на лавку. Бенталеб и Майер традиционно займут место в центре поля.

прогноз 1:2

Лейпциг — Ганновер

16:30, Ред Булл, Лейпциг, судья — Мартин Петерсен

Ганновер продолжает шокировать Бундеслигу. В этот уик-енд северяне отправятся на восток, чтобы сразиться с Лейпцигом. Лейпциг будет стремиться поддерживать дистанцию к лидерам лиги, пока те будут развлекать публику очным противостоянием.

Ганновер подходит к этому матчу, имея в активе две победы подряд, последняя - над тогдашними лидерами чемпионата Боруссией Дортмунд. Соблазн подняться на вторую строчку после этого матча будет слишком велик.

Хазенхюттль очень хочет реабилитироваться перед болельщиками после обидного поражения в Лиге чемпионов от Порту, поэтому ожидайте сюрпризы в стартовом составе. Вместо Орбана место в центре займет пара Конате-Упамекано. Кампль займет позицию в центре поля, в то время как в нападении сыграют Огюстен и Вернер.

После выдающейся победы против Боруссии Дортмунд Брейтенрайтер продолжит играть по схеме 3-5-2 с двумя опорными полузащитниками, эта формация работала против высокого давления Дортмунда и будет полезна с “быками”. Лучшему бомбардиру Ганновера Харнику не найдется места в основе, в нападении выйдут Джонатас и Бебу.

прогноз 1:1

Гамбург — Штутгарт

16:30, Фолькспаркштадион, Гамбург, судья — Гвидо Винкманн

Гамбург находится под все большим давлением, “динозавры” стандартно играют на нервах собственных болельщиков. В их последнем матче они потерпели поражение от рук “хромой” Герты. Штутгарт продолжил отличную домашнюю серию, обыграв Фрайбург.

Хан долгое время боролся за место в основе, но он должен быть сброшен на лавку впечатляющим Ито, который выйдет в старте справа в атаке.Также есть ощущение, что это будет последний выход в основе Бобби Вуда, форвард находится просто в ужасной форме, но альтернативы ему пока найти не могут.

Хенес будет пытаться справиться с защитными травмами в Штутгарте, менеджер вынужден внести изменения в схему 4-2-3-1, Павард и Баумгартль займут место в центре. Инсуа сейчас травмирован, его место займет Деннис Аого.

прогноз 0:2

Боруссия М. — Майнц

16:30, Боруссия Парк, Менхенгладбах, судья — Свен Яблонски

По большей части, Боруссия Мёнхенгладбах неплохо играет в этом сезоне. Майнц пережил некоторые фантомные боли под руководством нового менеджера Сандро Шварца, у него не получается добиться последовательно хорошей игры от своей команды. В прошлом туре Гладбах добился впечатляющей победы над Хоффенхаймом, в то время как Майнц расписал скучные нули с Айнтрахтом Ф.

Маттиас Гинтер возвращается в старт в центр обороны. Эльведи займет место на правом фланге, заменив выбывшего Янтке. Отметим, Хофманн вылетел на оставшуюся часть 2017 года из-за травмы, Херрманн — основной. Также вернулся Крамер, после того как пропустил последние две игры из-за травмы бедра.

В последнее время Сандро Шварц предпочитает выстраивать свою команду по схеме 4-3-3, и вполне вероятно, что в Гладбахе он не будет экспериментировать. Гбамин сыграет ключевую роль в полузащите и перейдет в более защитную позицию. Из-за травмы Адлера в рамке выйдет играть Робин Зентнер.

прогноз 1:1

Аугсбург — Байер

16:30, СГЛ Арена, Аугсбург, судья — Кристиан Дингерт

В этом сезоне Аугсбург провел несколько зрелищных матчей. Они вернулись к победам впечатляющим сражением с Вердером в минувшие выходные. Байер Леверкузен был убедительным в последних двух поединках, победа 5:1 в матче с Боруссией М и победа со счетом 2:1 в “областном” дерби с Кёльном. Кто вступит в международный перерыв с победой в кармане?

Мануэль Баум вряд ли внесет какие-либо изменения в свою схему на матч с Леверкузеном. Грегорич завоевал звание “игрока матча” в игре с Бременом, и он снова выйдет на поле в роли “десятки” на помощь Финнбогасону.

Леверкузен играл по схеме 4-3-3 с тремя центральными полузащитниками против Кельна на прошлой неделе. Изменений ждать не стоит. Доминик Кох должен вернуться в центр, посадив Баумгартлингера на лавку.

прогноз 1:1

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